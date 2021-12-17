Глава МИД КНР указал Ирану на необходимость противодействия двойным стандартам Запада

ПЕКИН, 17 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел Китая Ван И в ходе телефонного разговора со своим иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном указал на необходимость консолидации международных усилий для противодействия двойным стандартам отдельных стран Запада по вопросу нераспространения ядерного оружия. Об этом сообщил в пятницу МИД КНР.

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"Сотрудничество США, Великобритании и Австралии по строительству атомных подводных лодок (AUKUS) наносит удар по системе Договора о нераспространении ядерного оружия. Китай готов объединить усилия со всеми прочими странами, чтобы выступить против двойных стандартов по проблеме ядерных вооружений", - приводит слова Ван И сайт китайского внешнеполитического ведомства.

Как уточнил глава МИД КНР, партнерство такого формата в области безопасности между указанными западными странами "неизбежно приведет к возрастанию рисков" и "станет причиной гонки вооружений". "Подобные действия подрывают мир и стабильность в регионе", - подытожил он.

15 сентября Вашингтон, Канберра и Лондон заключили соглашение, согласно которому Австралия займется строительством атомных подлодок с помощью американских технологий. Речь идет как минимум о восьми субмаринах, первые из них, как ожидается, поступят на вооружение в 2036 году.