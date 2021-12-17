КНР будет защищать безопасность в мире на основе консенсуса Путина и Си Цзиньпина

ПЕКИН, 17 декабря. /ТАСС/. Китайские власти будут решительно защищать глобальную безопасность на основе взаимопонимания, достигнутого президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом заявил в пятницу официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.

"Мы продолжим действовать в соответствии с консенсусом, достигнутым лидерами КНР и России, <...> и будем вносить активный вклад в постоянное поддержание всеобщей региональной и глобальной безопасности", - сообщил он на брифинге, отвечая на вопрос ТАСС о перспективах сотрудничества Китая с РФ и другими странами Организации Договора о коллективной безопасности.

По словам китайского дипломата, отдельные государства, стремясь установить свою гегемонию в мире, "пытаются создать новые военные объединения, что приводит к эскалации напряженности в регионе". "Китай и Россия решительно против подобных действий", - подчеркнул Ван Вэньбинь.

15 декабря в формате видеосвязи прошли переговоры Путина и Си Цзиньпина. Как рассказал журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, беседа глав государств длилась около полутора часов. По его словам, стороны уделили внимание "буквально всем насущным и важным проблемам" - от гарантий безопасности для Москвы в Европе до создания новых альянсов в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В ходе этой встречи китайский лидер заявил, что Пекин намерен продолжать гибкое и многогранное сотрудничество с Россией и другими странами ОДКБ с целью сохранения безопасности и стабильности в регионе.

В четверг пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов сообщил ТАСС, что налаживание диалога и сотрудничества с Китаем с целью сохранения безопасности и стабильности в регионе стоит в ОДКБ на повестке дня.