Замглавы МИД Ирана заявил о прогрессе на переговорах в Вене

ТЕГЕРАН, 17 декабря. /ТАСС/. Стороны переговорного процесса в Вене по возобновлению действия ядерной сделки добились хорошего прогресса на этой неделе. Об этом заявил в пятницу заместитель главы МИД Ирана Али Багери, возглавляющий делегацию на консультациях в австрийской столице.

"На этой неделе был достигнут хороший прогресс. Сегодня состоится заседание совместной комиссии (Ирана и международной "пятерки" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция - прим. ТАСС), и мы продолжим переговоры после небольшого перерыва", - написал он в Twitter.

Седьмой раунд переговоров по иранской ядерной сделке и отмене санкций Вашингтона против Тегерана начался в Вене 29 ноября и был приостановлен 3 декабря, когда европейские участники вернулись в свои страны для дополнительных консультаций перед продолжением диалога. 9 декабря прошел очередной этап, на котором исламская республика представила сторонам проект соглашения о возобновлении действия ядерной сделки в виде двух документов, посвященных отмене санкций США и вопросам по атомной программе.

На встречах в столице Австрии обсуждаются перспективы полного возвращения к соблюдению положений Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Эта договоренность была подписана постоянной "пятеркой" Совета Безопасности ООН и Германией с Ираном в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг его ядерной программы. Предыдущий президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из СВПД. Нынешний глава американской администрации Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть США в ядерную сделку с Тегераном.