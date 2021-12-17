На переданных Украине катерах типа Island установят американское вооружение

КИЕВ, 17 декабря. /ТАСС/. Американское вооружение будет установлено на катерах типа Island, которые поступили из США в распоряжение Военно-морских сил (ВМС) Украины. Об этом сообщил командующий ВМС страны Алексей Неижпапа.

"Что касается установки вооружения, то все катера будут оснащены вооружением производства США. Речь идет о 30-миллиметровых пушках и ракетах различного действия. Сейчас имеем окончательное решение по их доукомплектованию, некоторые боеприпасы уже получены, так что в следующем году мы приступим к установке этих систем на все пять катеров", - приводит слова Неижпапы информационное агентство Минобороны Украины Армия Inform.

Командующий напомнил, что в распоряжении ВМС Украины уже находится четыре катера Island - "Славянск", "Старобельск", "Сумы" и "Фастов". Еще один катер, по его словам, сейчас готовят к передаче в США. После его прибытия на Украине намечено сформировать первый катерный дивизион из американских судов.

Катера предназначены для обеспечения морской безопасности в акваториях Черного и Азовского морей. В Киеве рассчитывают, что они позволят ВМС повысить уровень совместимости с флотами государств - членов и партнеров НАТО. Эти плавсредства являются частью американского пакета помощи Украине более чем на $2,5 млрд с 2014 года.