Алиев обсудил с Оверчуком развитие экономических связей между Азербайджаном и Россией

БАКУ, 17 декабря. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудил в пятницу с вице-премьером РФ Алексеем Оверчуком вопросы развития экономического сотрудничества между двумя странами и деятельность трехсторонней рабочей группы по разблокированию транспортных коммуникаций на Южном Кавказе. Об этом сообщается на сайте азербайджанского лидера.

"На встрече было подчеркнуто, что двусторонние отношения между Азербайджаном и Российской Федерацией успешно развиваются во всех сферах, особо отмечен рост торгового оборота. Было указано, что имеется хороший потенциал для дальнейшего расширения экономического сотрудничества", - говорится в сообщении. Состоялся также обмен мнениями о перспективах развития двусторонних отношений.

Кроме того, в сообщении отмечается, что в ходе беседы "была затронута деятельность российско-азербайджано-армянской трехсторонней комиссии на уровне вице-премьеров, обсуждены вопросы, связанные с открытием коммуникаций".

По данным правительства Азербайджана, товарооборот между двумя странами по итогам 10 месяцев 2021 года вырос на 7%, до $2,35 млрд. По итогам 2020 года товарооборот между Азербайджаном и Россией составил $2,671 млрд.

11 января 2021 года лидеры России, Азербайджана и Армении на встрече в Москве согласовали создание рабочей группы на уровне вице-премьеров трех стран, которая сконцентрируется на налаживании транспортных и экономических связей в регионе.