МИД КНР пообещал ответить на новые санкции США в отношении китайских компаний

ПЕКИН, 17 декабря. /ТАСС/. Китайские власти предпримут "решительные меры" в ответ на новые санкции, которые Соединенные Штаты ввели в отношении ряда компаний КНР. Об этом сообщил в пятницу официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.

"Подобные действия Вашингтона серьезно нарушают принципы рыночной экономики и правила в области международных торгово-экономических отношений, подрывают интересы китайских предприятий, - заявил он на брифинге. - Китай выражает по этому поводу резкое недовольство и решительный протест. <...> Мы предпримем все необходимые меры, будем твердо защищать законные права организаций и компаний КНР".

По словам Ван Вэньбиня, Соединенные Штаты "должны исправить ошибку" и "перестать злоупотреблять односторонними мерами, применяя их под всевозможными предлогами".

В четверг Минфин США ввел санкции против восьми китайских технологических компаний, а Минторг - экспортные ограничения против порядка тридцати организаций КНР, среди которых Академия военно-медицинских наук и 11 ее научно-исследовательских институтов. Действия этих структур, многие из которых связаны с биотехнологиями, по версии Вашингтона, "противоречат внешней политике или интересам национальной безопасности Соединенных Штатов". Конгресс США также принял законопроект об ограничении импорта товаров из Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР). Введенные вашингтонской администрацией рестрикции связаны с приписываемыми Пекину нарушениями прав человека в СУАР и поддержкой, которую отдельные китайские предприятия якобы оказывали вооруженным силам КНР.