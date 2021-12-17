Додон заявил, что российско-молдавское сотрудничество необходимо активизировать

КИШИНЕВ, 17 декабря. /ТАСС/. Молдавско-российский деловой союз намерен активизировать экономическое сотрудничество между двумя странами. Об этом в пятницу рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС его руководитель, лидер Партии социалистов, бывший президент Молдавии Игорь Додон.

"К сожалению, после смены власти в Молдавии отношения между нашими странами потеряли прежнюю динамику и нуждаются в активизации", - сказал Додон, который на предстоящем в субботу съезде социалистов решил покинуть пост лидера партии. Как ожидается, ее возглавит коллегиальный орган, а Додон после избрания почетным председателем партии сконцентрируется на работе в деловом союзе.

"Деловой союз, который я возглавил, призван содействовать продвижению интересов молдавского бизнеса в России, росту российских инвестиций в нашу экономику. Российская сторона на высоком уровне окажет поддержку нашей организации для укрепления экономических связей. Это особенно актуально в период, когда после смены власти в Молдавии многие проблемы в экономических отношениях между нашими странами не решаются", - сказал Додон. Он напомнил, что в марте 2021 года истек срок льготного режима для экспортеров молдавской продукции в Россию, но новому президенту и правительству так и не удалось его продлить.

"Также требуют решения социальные проблемы сотен тысяч работающих в России молдавских трудовых мигрантов, возник газовый кризис, поставивший республику на грань коллапса в энергетике", - сказал Додон. По его словам, этот кризис еще больше обострится в начале 2022 года, так как стоимость газа на мировом рынке растет, а у жителей страны возникают проблемы с оплатой повышенных тарифов.

Додон выразил недоумение тем, что в этой ситуации ни президент, ни премьер не торопятся ехать в Москву на переговоры с российскими партнерами.

"Более того, заседание российско-молдавской межправительственной комиссии, которое планировалось в ноябре нынешнего года, почему-то переносится на будущий год. На прошлой неделе в отношениях между двумя странами возникает новая напряженность после решения молдавских властей депортировать группу российских общественных деятелей", - отметил Додон. Он выразил недоумение и тем, что власти Молдавии отказались встречаться с побывавшей с визитом в республике делегацией Федерального Собрания Российской Федерации, в составе которой были представители российских регионов, с которыми сотрудничает республика.