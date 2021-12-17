Додон: отказ Молдавии поддержать резолюцию России против нацизма продиктован Западом

КИШИНЕВ, 17 декабря. /ТАСС/. Отказ Молдавии поддержать на заседании Генеральной ассамблеи ООН российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма продиктован Западом. Такое мнение высказал в пятницу лидер Партии социалистов Республики Молдова, экс-президент страны Игорь Додон, который выразил возмущение этим решением.

"Считаю, что решение воздержаться было продиктовано властям в Кишиневе внешними западными кураторами и в данном случае равносильно отказу, поскольку на обсуждение была вынесена крайне важная проблема: попытки реабилитации нацизма", - написал Додон в своем Telegram-канале. "Любые попытки самоустраниться от борьбы с неонацизмом, ксенофобией и расизмом ведут к усилению этих негативных явлений, недопустимых в нашем многонациональном обществе", - отметил экс-президент.

Генеральная ассамблея ООН одобрила в четверг на заседании российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма и неонацизмом. Документ поддержали 130 государств, 49 воздержались. Две страны - США и Украина - выступили против. Среди воздержавшихся - ряд стран ЕС, Великобритания, Грузия и Молдавия.

Как сообщил уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, заместитель директора Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД Григорий Лукьянцев, в резолюции подчеркивается недопустимость "героизации тех, кто причастен к преступлениям нацизма, в том числе обеление бывших членов организации СС, включая подразделения "Ваффен-СС", признанные преступными Нюрнбергским трибуналом".