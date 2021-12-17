МИД Армении: статус наблюдателя в ЕАЭС для Баку возможен только с согласия других членов

ЕРЕВАН, 17 декабря. /ТАСС/. Предоставление статуса наблюдателя в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) тому или иному государству требует консенсусного решения. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян, комментируя возможность предоставления такого статуса Азербайджану.

"Порядок предоставления статуса наблюдателя в ЕАЭС прописан в соглашении "О Евразийском экономическом союзе" от 2014 года, - приводит в пятницу слова Унаняна агентство Арменпресс. - Вопрос о предоставлении статуса наблюдателя тому или иному государству требует консенсусного решения, которому предшествуют консультации в рамках ЕАЭС для определения экономической целесообразности данного шага. На данный момент ни одно государство не подало заявку на получение статуса наблюдателя в ЕАЭС".

10 декабря почетный председатель Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что Азербайджан мог бы получить статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что взаимодействие Азербайджана и ЕАЭС способствовало бы активизации взаимной торговли и реализации масштабных инфраструктурных проектов.