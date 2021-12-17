Гитариста группы "Город 312" не пустили на Украину

КИЕВ, 17 декабря. /ТАСС/. Государственная пограничная служба Украины в пятницу в киевском аэропорту Борисполь задержала гражданина РФ, гитариста группы "Город 312" Александра Ильчука из-за посещения им Крыма.

"На вопрос, когда он в последний раз посещал АР Крым, Александр Ильчук отвечал, что не помнит, и путался в годах", - сообщает Госпогранслужба.

Украинские пограничники утверждают, что музыкант "неоднократно нарушал порядок въезда на временно оккупированную территорию Крыма, чтобы поиграть там на фестивалях". За нарушение норм украинского законодательства Ильчуку запрещен въезд на Украину сроком на три года. Ближайшим рейсом он должен вернуться обратно в Стамбул. Гитарист прибыл на Украину авиарейсом из Стамбула и направился в Киев, чтобы принять участие в "творческом проекте".

Российская группа из Бишкека получила популярность в начале 2000 годов. Самые известные песни коллектива - "Останусь", "Вне зоны доступа", "Обернись". Песня "Останусь" стала саундтреком к фильму "Дневной дозор".