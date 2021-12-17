Консервативная партия Джонсона проиграла на выборах в Северном Шропшире впервые за 200 лет

ЛОНДОН, 17 декабря. /ТАСС/. Правящая Консервативная партия Великобритании проиграла на дополнительных выборах в парламент в избирательном округе Северный Шропшир на западе Англии, впервые за почти 200 лет уступив мандат своим политическим оппонентам в данном регионе. Об этом свидетельствуют обнародованные в пятницу итоги голосования.

Дополнительные выборы в Северном Шропшире состоялись в связи с тем, что депутат-консерватор Оуэн Патерсон, представлявший регион в законодательном органе с 1997 года, сложил с себя полномочия после того, как комиссар по стандартам парламента Кэтрин Стоун по результатам проведенной независимой проверки сочла его виновным в нарушении парламентских правил в сфере лоббизма. Согласно подсчету избирательной комиссии, кандидат от тори Нил Шастри-Херст набрал на выборах 31,59% голосов, в то время как представитель "Либеральных демократов" Хелен Морган получила 47,14%. Ее поддержали на почти 6 тыс. избирателей больше, чем Шастри-Херста.

Явка на дополнительных выборах составила 46,3%, что значительно ниже показателей 2019 года, когда в рамках всеобщих парламентских выборов на избирательные участки в Северном Шропшире пришли 67,9% местных жителей, обладающих избирательным правом. По сравнению с голосованием двухлетней давности Консервативная партия растеряла более 30% своих сторонников в регионе. Как указала вещательная корпорация BBC, избирательный округ в Северном Шропшире существует с 1830-х годов и на протяжении почти 200 лет победу в нем на парламентских выборах всегда одерживали тори.

Причина поражения

Британские политические аналитики, комментируя итоги голосования, высказали мнение, что победа "Либеральных демократов" в Северном Шропшире стала возможна благодаря серии скандалов с премьер-министром Борисом Джонсоном и сотрудниками его канцелярии. Ранее английские СМИ обвинили офис главы правительства в систематических нарушениях антиковидных мер в первые волны пандемии коронавируса.

По их информации, весной и в декабре 2020 года, когда в стране действовали жесткие ограничительные меры, не позволявшие британцам, не проживающим друг с другом под одной крышей, встречаться большими компаниями в закрытых помещениях, на Даунинг-стрит, 10 проводились праздничные мероприятия с распитием алкогольных напитков. Сам Джонсон пообещал провести внутреннюю проверку в связи с инцидентами. Кроме того, данные случаи возможного нарушения коронавирусных ограничений изучаются полицией Лондона.

На этом фоне рейтинг одобрения деятельности Джонсона опустился до рекордно низких показателей за все время его нахождения во главе правительства. Согласно последнему исследованию социологического института YouGov, положительно о премьере теперь отзываются лишь 24% респондентов, в то время как у 66% жителей королевства сформировалось негативное мнение о нем (остальные не определились со своим отношением).

Как подчеркивают политические обозреватели, итоги голосования в Северном Шропшире глобально не поменяют расклад сил в Палате общин британского парламента, поскольку Консервативная партия контролирует 361 место из 650. Тем не менее подобные результаты могут подорвать позиции Джонсона в самой партии, учитывая, что во время голосования по новым коронавирусным ограничениям 14 декабря около 100 представителей тори не поддержали инициативу премьер-министра о требовании демонстрировать электронное свидетельство о полной вакцинации при посещении некоторых массовых мероприятий и ночных клубов, которая в конечном счете была одобрена благодаря голосам оппозиционной Лейбористской партии.