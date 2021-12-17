Почти 20 млн жителей Тайваня смогут принять участие в референдуме по четырем вопросам

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 17 декабря. /ТАСС/. Свыше 19,8 млн жителей Тайваня смогут принять участие во всеобщем референдуме, который пройдет в эту субботу на острове. Об этом сообщило в пятницу международное радио Тайваня.

На голосование будет вынесены четыре вопроса, связанные с атомной энергетикой, экологией, импортом американской свинины с химической добавкой и порядком проведения собственно референдумов в будущем. Вынесенные предложения будут приняты к рассмотрению, если они соберут большинство голосов при условии участия не менее 25% от общего числа избирателей (порог - 4 980 000 человек).

Первый вопрос референдума звучит так: "Согласны ли вы с тем, что четвертую АЭС необходимо ввести в эксплуатацию?". Речь идет об атомной электростанции "Лунмэнь", строительство которой после долгих дебатов было заморожено в 2014 году. Этому предшествовали демонстрации, участники которых требовали отказа от почти завершенного проекта по соображениям безопасности, несмотря на то что в объект уже было инвестировано 9,7 млрд долларов. На острове действуют три другие АЭС, но их реакторы планируется поэтапно остановить к 2025 году с тем, чтобы сделать остров полностью безъядерным.

Вопрос о запрете импорта американской свинины, содержащей гормональную добавку рактопамин, вынесла на референдум оппозиционная партия Гоминьдан. Поставки партий свинины с рактопамином (стимулятор роста) начались с текущего года по решению главы тайваньской администрации Цай Инвэнь. Это делается в интересах сближения торгово-экономических связей с США. Вашингтон неоднократно давал понять, что вопрос с импортом мяса является барьером для их продвижения, однако эта тема вызывает озабоченность общественности.

Третий вопрос касается целесообразности совмещения будущих референдумов с выборами. Это призвано повысить явку, сократить административную нагрузку и сэкономить ресурсы. Избирателям также предлагается выразить свое мнение по поводу переноса строительства терминала сжиженного газа подальше от водорослевого рифа Датань по экологическим соображениям.

Позиция правящей Демократической прогрессивной партии заключается в том, чтобы голосовать "против" по всем четырем вопросам, а оппозиционной партии Гоминьдан - "за". Таким образом, референдум во многом покажет расстановку политических сил на китайском острове в преддверии предстоящих там в 2022 году выборов в органы власти на местах.