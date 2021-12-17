В Ереване началась протестная акция против арестов оппозиционных деятелей

ЕРЕВАН, 17 декабря. /ТАСС/. Порядка тысячи сторонников оппозиционных парламентских блоков "Армения" и "Честь имею" в пятницу проводят на центральных улицах Еревана акцию протеста против решений судебных инстанций и генеральной прокуратуры арестовать оппозиционных деятелей по разным статьям уголовного кодекса. Трансляцию в режиме реального времени ведут местные новостные порталы.

"По заказу Никола Пашиняна и посредством действий Высшего судебного совета и генеральной прокуратуры арестовывают деятелей, которые не согласны с методами действующих властей. В Армении действует юридический беспредел", - заявляют участники акции.

В настоящий момент шествие направляется к зданию генеральной прокуратуры. Полиция несет усиленную службу, обеспечивая безопасность митингующих.

В Армении порядка десяти оппозиционных деятелей находятся под арестом по разным обвинениям.

В четверг вечером суд общей юрисдикции Еревана заключил под двухмесячный арест бывшего мэра Ванадзора (третий по величине город Армении) Мамикона Асланяна, чей блок победил на выборах в местные органы самоуправления. Партия премьера "Гражданский договор" заняла второе место, но если Асланян останется под арестом, то мэром может стать представитель власти.

Кроме Асланяна, под арестом находятся бывший глава приграничной общины Каджаран Манвел Парамазян, действующий мэр Гориса Аруш Арушанян, командир отряда ополченцев Ашот Минасян, член блока "Армения" Нарек Манташян и другие.