СМИ: в штате Тыграй в результате воздушного удара убиты 28 человек

ПРЕТОРИЯ, 17 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере 28 человек убиты в городе Аламата на юго-востоке штата Тыграй в результате воздушного удара. Об этом сообщил в пятницу телеканал Al Arabiya со ссылкой на руководство Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ).

По данным телеканала, был атакован городской рынок.

В свою очередь находящийся под контролем НФОТ телеканал Tigrai TV передал, что город Аламата подвергся 16 декабря шести ударам, которые нанесли дроны федеральных сил Эфиопии. Помимо 28 погибших, 78 человек получили ранения. При этом был продемонстрирован соответствующий видеосюжет.

Правительство Эфиопии пока не ответило на запрос по поводу произошедшего. Подтверждения из независимых источников удара по Аламате и его последствий нет.

Аламата расположена на стратегически важной автотрассе, которая соединяет север Эфиопии с центральной частью страны. Федеральные подразделения начали 25 ноября крупное наступление на позиции сил Тыграя. В его ходе правительственные части вернули контроль над более чем 30 городами в штатах Амхара и Афар, вынудив отряды повстанцев отступить на север к административной границе Тыграя. Однако 12 декабря повстанцы попытались контратаковать и добились на ряде участков определенного успеха. Так, ими был захвачен город Лалибэла на севере Амхары.