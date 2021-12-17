Вадим Красносельский вступил в должность президента Приднестровья

КИШИНЕВ, 17 декабря. /ТАСС/. Вадим Красносельский, переизбранный на второй срок, вступил в должность президента непризнанного Приднестровья. Его инаугурация состоялась в пятницу в зале Приднестровского государственного театра драмы и комедии имени Надежды Аронецкой и транслировалась местными телеканалами.

Красносельский принес присягу и выступил с речью, в которой отметил, что концепция развития остается прежней. "Ее суть - укрепление независимости Приднестровья с ориентиром на обретение международного признания и реализацию итогов референдума 2006 года; продолжение формирования общности "приднестровский народ", включающей в себя представителей различных народностей; а также построение социально ориентированного государства с рыночной формой экономики", - сказал президент. В своей речи он также передал благодарность России за миротворческую миссию на Днестре.

Перед церемонией председатель Центральной избирательной комиссии Приднестровья Елена Городецкая огласила итоги прошедших 12 декабря выборов, в соответствии с которыми Красносельский набрал 79% голосов, его оппонент - депутат из Григориополя Сергей Пынзарь - 11%, еще 8,8% бюллетеней признаны недействительными. Явка составила 35%.

Непризнанная республика образована 2 сентября 1990 года на молдавских территориях левобережья Днестра, где проживает преимущественно русскоязычное население. Люди выступили против действий радикальных политиков Молдавии, добивавшихся тогда выхода республики из состава СССР и ее объединения с Румынией. Спор перерос в вооруженный конфликт, который удалось остановить с помощью российских миротворцев. С тех пор вместе с молдавскими и приднестровскими коллегами они охраняют мир в регионе, дав возможность Кишиневу и Тирасполю вести переговоры об урегулировании конфликта.

В 2006 году в Приднестровье был проведен референдум, в ходе которого 97% населения поддержали курс на независимость с последующим присоединением к России. Перед выборами 12 декабря правительство Молдавии призвало зарубежных партнеров не направлять наблюдателей в Приднестровье, так как считает эти выборы угрозой суверенитету и территориальной целостности республики.