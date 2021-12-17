Нобелевские лауреаты из США призвали Байдена отказаться от права первого ядерного удара

ВАШИНГТОН, 17 декабря. /ТАСС/. Около 700 американских ученых и конструкторов, среди которых 21 нобелевский лауреат, призвали президента США Джо Байдена отказаться от предусмотренного соответствующей доктриной права нанесения ядерного удара первым, а не только в ответ. Коллективное письмо с таким содержанием было опубликовано в четверг.

"Мы призываем вас объявить, что США ни при каких обстоятельствах не применят ядерное оружие первыми и будут рассматривать возможность его применения только в ответ на нападение на США или их союзников. Заявление, что США никогда не начнут ядерную войну, снижает вероятность того, что какой-либо конфликт или кризис перерастет в ядерную войну", - сказано в обращении к американскому лидеру. Авторы письма напоминают, что ранее в публичных выступлениях Байден демонстрировал схожую позицию в этом вопросе.

Как поясняет газета The New York Times, в начале следующего года администрация Байдена планирует опубликовать обновленную ядерную доктрину, так называемый "Обзор ядерной политики" (Nuclear Posture Review). Обычно каждый новый американский президент публикует данный документ в течение первых двух лет на посту, отмечает издание.

В связи с подготовкой обновленной ядерной доктрины авторы письма призвали Байдена предпринять шаги в нескольких направлениях, чтобы остановить "возобновившуюся гонку вооружений с Россией и Китаем". Они предлагают ограничить право президента принимать решение о применении ядерных сил, чтобы для этого требовалось согласие еще одного одного или нескольких высокопоставленных лиц. По мнению ученых, подобные изменения защитят от психически "неустойчивого президента", который может по воле случая возглавить страну в будущем.

Ученые также предлагают сократить число "развернутых ядерных боеголовок" до уровня ниже 1 000 единиц и отказаться от межконтинентальных баллистических ракет шахтного базирования.

Обращение подписали лауреаты Нобелевской премии по физике Барри Бэрриш, Джером Фридман, Дэвид Гросс, лауреаты премии по химии Мартин Чалфи, Роалд Хоффман и другие именитые ученые.