Погранохрана Польши: форсирующие границу страны группы мигрантов формируются искусственно

ВАРШАВА, 17 декабря. /ТАСС/. Группы мигрантов, которые пытаются форсировать польскую границу из Белоруссии, формируются искусственно из представителей разных национальностей. Об этом сообщила в пятницу на брифинге пресс-секретарь пограничной охраны Польши Анна Михальская.

По ее словам, минувшей ночью польскую границу в местности Дубиче-Церкевне пытались незаконно пересечь 11 человек. "Эти люди прошли на территорию Польши. Во время этого инцидента иностранцы и белорусские службы использовали камни, которые бросались в польские патрули, бросали также шумовые гранаты", - утверждала Михальская.

"Мы задержали всех этих 11 человек. Это были граждане Йемена, Ирака, Сирии, Шри-Ланки. Это указывает на то, что группы формируются искусственно. Эти люди точно не вместе приехали на территорию Белоруссии", - отметила представитель погранохраны.

Среди других инцидентов на польско-белорусской границе минувшей ночью Михальская назвала попытку девяти человек переправиться понтоном через реку Буг. Заметив польские патрули, они вернулись на белорусскую сторону. Также польские пограничники зафиксировали попытку повредить ограждение на границе. По утверждению пресс-секретаря, это делали солдаты. "Мигрантов поблизости мы не заметили. Они могли быть в лесу", - указала Михальская.

Всего 16 декабря на польско-белорусской границе пограничниками Польши было зафиксировано 93 попытки ее нелегального пересечения. За текущий год польские пограничники предотвратили почти 40 тыс. попыток нелегального проникновения в страну из Белоруссии, что в 400 раз больше показателей прошлого года.