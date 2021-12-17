Светлана Тихановская стала лауреатом премии имени Карла Великого

БЕРЛИН, 17 декабря. /ТАСС/. Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская и ее соратницы Мария Колесникова и Вероника Цепкало стали лауреатами престижной международной премии имени Карла Великого в 2022 году. Об этом в пятницу в Ахене объявил совет директоров международной премии.

Как отмечается в заявлении, Тихановская, Колесникова и Цепкало будут удостоены награды за борьбу с "нарушением основных прав человека авторитарным режимом, а также в [знак признания] борьбы за демократию, свободу и верховенство закона". При этом указывается, что церемония вручения премии состоится 26 мая 2022 года в коронационном зале ратуши Ахена.

В Белоруссии 9 августа 2020 года состоялись президентские выборы, на которых, согласно данным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Второе место заняла представитель оппозиции Светлана Тихановская, не признавшая результаты волеизъявления и покинувшая страну. После подведения итогов голосования в республике начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с силовиками.

Международная премия имени Карла Великого считается престижной европейской премией, присуждаемой за вклад в объединение Европы. Награда вручается ежегодно с 1950 года. Она названа в честь основателя Франкской империи Карла Великого. Традиционно торжественная церемония награждения проходит на праздник Вознесения в городе Ахен (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия) на западе Германии. Лауреатами премии становятся физические и юридические лица, внесшие большой вклад в осуществление идеалов, под которыми учреждена премия.

Лауреатам вручается специальная грамота, медаль и символическая награда в размере €5 тыс. На лицевой стороне памятной медали изображены сам император и старинная печать Ахена XII века, на обратной гравируется заслуга конкретного лауреата перед европейскими народами. В разные годы лауреатами премии им. Карла Великого становились такие известные политики, как генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш (2019 год) и президент Франции Эмманюэль Макрон (2018), а также различные общественные деятели, в частности, британский историк Тимоти Гартон Эш (2017) и Папа Римский Франциск (2016). Кроме того, обладателями данной награды являются бывший председатель Европейского совета Дональд Туск (2010) и экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель (2008).