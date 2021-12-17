Польский солдат заявил, что власти страны хотят представить его как "плохого человека"

МИНСК, 17 декабря. /ТАСС/. Находящийся в Белоруссии польский военнослужащий сообщил, что власти его страны постараются представить его как "самого плохого человека" и отвлечь внимание общественности от проблемы беженцев. Такую точку зрения он изложил в интервью телеканалу "Беларусь-1", фрагмент которого распространил в пятницу телеграм-канал агентства теленовостей Белтелерадиокомпании.

"Они стараются сделать из меня последнего, самого плохого человека, заявить, что я создавал в армии проблемы и что меня вообще нет в живых, что это не тот человек", - сказал солдат. На вопрос о том, хотят ли польские власти таким образом скрыть проблему мигрантов, он ответил: "Это совершенно очевидно".