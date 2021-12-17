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Заседание Военного комитета НАТО пройдет в Брюсселе 12-13 января

Военный комитет рассмотрит вопросы стратегического значения, включая миссии НАТО в Ираке и Косово, итоги миссии в Афганистане

БРЮССЕЛЬ, 17 декабря. /ТАСС/. Заседание Военного комитета НАТО, в котором принимают участие начальники генеральных штабов государств - членов альянса, пройдет в Брюсселе 12-13 января. Об этом говорится в заявлении НАТО, опубликованном в пятницу. В рамках заседания состоится отдельная встреча с начальниками Генштабов Грузии и Украины.

"Военный комитет проведет заседание 12-13 января 2022 года в Брюсселе под председательством главы Военного комитета адмирала Роба Бауэра", - отмечается в тексте.

"Военный комитет рассмотрит вопросы стратегического значения, включая миссии НАТО в Ираке и Косово, итоги миссии в Афганистане", - говорится в документе.

"Участники встречи также обсудят с украинскими и грузинскими партнерами вопросы безопасности в этих странах, а также процесс военных реформ", - подчеркивается в заявлении.

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