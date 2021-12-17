Разумков считает, что Рада превращается в "ручной механизм" правящей партии

КИЕВ, 17 декабря. /ТАСС/. Верховная рада Украины за последние два месяца фактически потеряла свою независимость и превратилась в ручной механизм. Такое мнение выразил бывший спикер украинского парламента депутат Дмитрий Разумков.

"Рада теряет свою субъектность и превращается в такой ручной механизм, а парламент должен всегда отстаивать интересы всего украинского народа и быть балансом", - сказал он в пятницу журналистам в кулуарах парламента.

По его мнению, именно возвращение субъектности, "которая фактически потеряна за последние два месяца", является одним из главных вызовов, стоящих перед Радой в 2022 году. "Это главная его задача, а она уже позволит выполнить и другие - укрепить обороноспособность нашего государства, улучшить ситуацию в тарифной политике, обеспечить помощь медикам, педагогам, а также всем тем, кто сегодня пострадал и страдает от COVID-19", - пояснил он.

Рада 7 октября по инициативе фракции "Слуга народа" отозвала Разумкова с поста спикера. Он занимал эту должность с 29 августа 2019 года. С мая по декабрь 2019 года Разумков был главой партии "Слуга народа", прошел в парламент под первым номером ее избирательного списка.

После назначения спикером, в соответствии с действующим в Раде регламентом, он формально вышел из фракции, но всегда подчеркивал, что считает себя депутатом президентской партии. После освобождения от должности Разумков не стал возвращаться во фракцию "Слуга народа" и сейчас на сайте парламента числится внефракционным депутатом. С момента отставки рейтинг политика вырос в несколько раз. Недавно он объявил о создании в Раде межфракционного объединения "Разумная политика".