Монгольский лидер отметил вклад российского народа в победу над фашизмом

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух в ходе встречи с зампредом Совбеза РФ Дмитрием Медведевым подчеркнул значимость вклада российского народа в победу над фашизмом в годы Второй мировой войны.

"Монгольский и российский народы были вместе в тяжелые годы войны и мирные послевоенные времена. Монгольский народ всегда с большим уважением и почетом относится к тому вкладу российского народа, который он внес в годы борьбы с фашизмом. Считаю, что благодаря этому героическому подвигу сегодня мир может жить в относительном спокойствии", - заявил Хурэлсух.

Ранее находящийся с официальным визитом в Москве президент Монголии уже провел переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, а также встретился с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.