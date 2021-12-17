Минобороны Литвы призывает вести диалог с РФ по вопросам безопасности на условиях Запада

ВИЛЬНЮС, 17 декабря. /ТАСС/. Министерство обороны Литвы считает, что диалог с Москвой по вопросам безопасности должен вестись на диктуемых Западом условиях. Об этом заявил в пятницу заместитель главы военного ведомства республики Маргирис Абукявичюс.

"Из публичных заявлений России видно, что <...> условия и требования выдвигаются всему альянсу НАТО, - приводит его слова пресс-служба Минобороны. - Это совершенно неприемлемо. Любой диалог с Россией может вестись только на установленных Западом условиях".

Согласно сообщению, в пятницу министры обороны Дании, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Финляндии, Швеции и Эстонии обсудили вопрос безопасности Украины. Участвовавший во встрече Абукявичюс по итогам совещания призвал "поддерживать Украину всеми возможными средствами - политическими, экономическими, военными".

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса в Донбассе будут иметь самые серьезные последствия.