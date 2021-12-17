Христианские демократы ФРГ поддержали Фридриха Мерца на посту главы партии

БЕРЛИН, 17 декабря. /ТАСС/. Члены Христианско-демократического союза (ХДС) Германии проголосовали за Фридриха Мерца на посту нового председателя партии. Об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции генеральный секретарь ХДС Пауль Цимиак.

Бывший глава парламентской фракции ХДС/ХСС Мерц получил более 62,1% голосов примерно 400 тыс. членов ХДС и тем самым победил уже в первом туре. Формально он будет утвержден на посту во время федерального съезда, который пройдет 21-22 января в режиме онлайн. Как ожидается, делегаты прислушаются к мнению рядовых членов партии.

Наряду с Мерцем свои кандидатуры на должность лидера ХДС выдвинули бывший руководитель ведомства федерального канцлера Хельге Браун и экс-председатель комитета Бундестага по внешней политике Норберт Реттген. Первый получил 12,1% голосов, второй - 25,8%. Члены ХДС могли отдать голоса по почте или онлайн.

Нынешний председатель партии Армин Лашет был избран в январе 2021 года и мог стать канцлером в случае победы консерваторов на парламентских выборах в ФРГ, которые прошли 26 сентября. Однако блок ХДС/ХСС уступил социал-демократам, набрав всего 24,1% голосов, что стало худшим результатом в его истории. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) получила 25,7% голосов. Либеральная Свободная демократическая партия набрала 11,5% голосов, "Союз-90"/"зеленые" - 14,8%, правопопулистская "Альтернатива для Германии" - 10,3%. В Бундестаг также благодаря трем прямым мандатам прошла Левая партия с 4,9%.

Правительство ФРГ в итоге сформировали СДПГ, "зеленые" и либералы, а ХДС/ХСС спустя 16 лет правления Ангелы Меркель ушел в оппозицию.

Мерц неожиданно для наблюдателей вернулся в немецкую политику в конце 2018 года - он выставил тогда кандидатуру на пост лидера ХДС, но в декабре того же года проиграл Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Затем он снова попытал счастья, но уступил Лашету. Мерца называют полным антиподом экс-канцлера Меркель. СМИ припоминали, что у него с ней - еще с тех пор, как он в 2000-2002 гг. возглавлял парламентскую фракцию ХДС, - были давние счеты. Именно из-за разногласий с Меркель он в конечном итоге временно ушел из политики.