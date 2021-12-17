Медведчук: отказ Киева поддержать резолюцию о борьбе с героизацией нацизма вызывает стыд

КИЕВ, 17 декабря. /ТАСС/. Отказ Украины поддержать российскую резолюцию Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН против героизации нацизма в очередной раз продемонстрировал аморальность политики официального Киева. С таким заявлением выступил в пятницу глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ), депутат Верховной рады Виктор Медведчук.

"В то время как Генеральная ассамблея ООН 130 голосами "за" поддержала инициированный Россией документ, лишь США и, к огромному стыду нашей нации, пережившей все ужасы Великой Отечественной войны, Украина выступили против его принятия. Вопреки мнению собственных граждан и принципам демократического общества, действуя вразрез с общепринятыми в цивилизованном мире этическими и моральными нормами, одна лишь Украина в который раз, послушно следуя линии Белого дома, присоединилась к США и проголосовала против принятия важнейшего документа, направленного на недопущение в современном мире нацизма, расизма, ксенофобии и других видов нетерпимости", - отметил Медведчук в сообщении, опубликованном на сайте партии.

По его убеждению, "власть, давно и с неудержимым рвением обслуживающая интересы Вашингтона, даже в таком чувствительном и принципиальном для украинского общества вопросе проявила полную зависимость от США, нанеся очередной сокрушительный удар по имиджу нашего государства". "Поражает то, что это оказалось допустимым для страны, понесшей многомиллионные человеческие потери и фактически разрушенной в период нацистской оккупации, для страны, чьи герои до последней капли крови, до последнего вздоха боролись с фашизмом на всем европейском континенте", - подчеркнул политик.

Такая позиция Украины в ООН, отметил Медведчук, "не может вызывать ничего, кроме чувства глубокого стыда и отвращения". По его мнению, это в очередной раз подтверждает, что "переписывание истории и навязывание украинцам новых героев из числа пособников нацизма и фашизма уже возведены в Украине в ранг государственной идеологии". "Разгул неонацистов и бесчинства фашиствующих группировок, полная вседозволенность национал-радикалов, насилие по отношению ко всем инакомыслящим, травля граждан по языковому, этническому, религиозному признакам и практика преследования политических оппонентов по сфабрикованным уголовным делам - вот реалии современной Украины", - считает Медведчук.

Генеральная Ассамблея ООН одобрила в четверг на заседании российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма и неонацизмом. Документ поддержали 130 государств, 49 воздержались. Две страны - США и Украина - выступили против. Среди воздержавшихся - ряд стран ЕС, Великобритания, Грузия и Молдавия.