В США заявили, что видели предложения России о гарантиях безопасности

ВАШИНГТОН, 17 декабря. /ТАСС/. Власти США видели предложения России о гарантиях безопасности и обсуждают их с союзниками по НАТО. Об этом сообщила в пятницу журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

О чем РФ хочет договориться с США и НАТО

Отказ от расширения на восток и оружия у границ.

Отказ от расширения на восток и оружия у границ. О чем РФ хочет договориться с США и НАТО

"Мы видели российские предложения. Мы обсуждаем их с нашими европейскими союзниками и партнерами", - сказала она на регулярном брифинге, который проходил на борту самолета президента США Джо Байдена, отправившегося в поездку в штат Южная Каролина. Аудиотрансляцию вел на своем канале на портале YouTube Белый дом.

"Во вчерашнем заявлении Североатлантического совета подчеркивалось, что любой диалог с Россией должен вестись на основе взаимности, отвечать на обеспокоенность НАТО по поводу продолжающегося опасного и представляющего угрозу поведения РФ, базироваться на основополагающих принципах и фундаментальных документах европейской безопасности, а также проводиться в связке с европейскими партнерами НАТО", - добавила Псаки.

Опыт показывает, что Москва и Вашингтон способны добиваться положительных результатов на переговорах по стратегической безопасности, отметила Псаки.

"Нам удавалось взаимодействовать с РФ по стратегическим вопросам на протяжении десятилетий. В течение десятилетий были прецеденты [этого], обсуждения в различных форматах в разгар холодной войны и в период после холодной войны <...>. Нет причин, по которым мы не можем делать это в дальнейшем в целях снижения нестабильности, но мы будем делать это в партнерстве и координации с нашими европейскими союзниками и партнерами", - сказала она.

В пятницу МИД РФ распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны США и Североатлантического альянса.