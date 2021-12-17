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Минск предложил Варшаве провести приграничные переговоры для решения критических вопросов

В Министерстве обороны Белоруссии сообщили, что также предложено провести одновременные верификационные мероприятия как на территории Польши, так и Белоруссии в рамках региональных мер доверия и безопасности, невзирая на эпидемиологические и иные ограничения

МИНСК, 17 декабря. /ТАСС/. Министерство обороны Белоруссии предложило военному ведомству Польши провести приграничные переговоры, на которых могут быть затронуты критические вопросы. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба белорусского оборонного ведомства по итогам встреч первого заместителя начальника департамента международного военного сотрудничества Минобороны Валерия Ревенко с военными атташе Азербайджана, Венгрии, Китая, Польши и Чехии.

"Отдельно польскому дипломату было доведено о неприемлемости ультимативных заявлений и предложено провести приграничные переговоры с польским военным ведомством, где будут обсуждены вопросы, которые каждая из сторон считает критическими. Также предложено незамедлительно провести одновременные верификационные мероприятия как на территории Республики Польша, так и Республики Беларусь в рамках региональных мер доверия и безопасности, невзирая на эпидемиологические и иные ограничения", - отметили в белорусском Минобороны.

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