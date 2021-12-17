СМИ: Душанбе и Бишкек будут совместно расследовать инцидент на границе

ДУШАНБЕ, 17 декабря. /ТАСС/. Представитель Пограничных войск Таджикистана остановил агрессивно настроенных жителей приграничной территории Киргизии выстрелом в воздух. Пограничники двух сторон договорились о совместном расследовании инцидента, сообщается в заявлении пресс-центра Пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности (ПВ ГКНБ) Таджикистана, опубликованном в пятницу на сайте госинформагентства Khovar.

В заявлении сообщается, что 16 декабря 2021 года на участке погранзаставы Исфаринского погранотряда ПВ ГКНБ (на таджикско-киргизской границе - прим. ТАСС) в кишлаке Сомониён произошел инцидент между киргизскими жителями и таджикскими пограничниками, для прекращения которого начальник таджикской погранзаставы выстрелил два раза в воздух. "Прибывшие на место представители сторон договорились о совместном проведении расследования инцидента", - говорится в тексте.

Как сообщает пресс-центр, в этот день таджикские пограничники зафиксировали факт ведения незаконного строительства гражданами Киргизии. Для урегулирования данного вопроса начальник погранзаставы ПВ ГКНБ встретился с киргизским коллегой, но встреча была прервана в связи с тем, что киргизские граждане стали закидывать камнями таджикских пограничников и начали наступать. По данным Погранвойск ГКНБ, чтобы остановить толпу, начальник таджикской погранзаставы в соответствии с требованиями, установленными законом, произвел два предупредительных выстрела в воздух.