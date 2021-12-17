Оппозиционный депутат обвинил суд Киева в сговоре с властью в деле Медведчука

КИЕВ, 17 декабря. /ТАСС/. Киевский апелляционный суд, который в пятницу отказался отменить домашний арест главе политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктору Медведчуку, реализует преступную схему власти по уничтожению оппозиции. Такое мнение выразил в пятницу депутат от фракции ОПЗЖ в Раде Ренат Кузьмин.

"Адвокаты обжаловали незаконное решение (о домашнем аресте Медведчука - прим. ТАСС) своевременно и так же своевременно потребовали его отмены. Суд же умышленно затянул рассмотрение апелляции на постановление о домашнем аресте, дождался истечения сроков его действия и отказал адвокатам в отмене незаконного решения по мотивам истечения сроков. Налицо явно преступная схема, применяемая властью для политических репрессий и уничтожения оппозиции", - написал он в своем Telegram-канале.

В пятницу Киевский апелляционный суд рассматривал жалобы защиты, а также стороны обвинения на решение Печерского районного суда от 12 октября, которым Медведчуку была избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 19 ноября. В итоге суд отказал защите в отмене домашнего ареста и прокуратуре во взятии Медведчука под стражу, мотивируя решение истечением сроков действия постановления первой инстанции. Глава политсовета ОПЗЖ, комментируя решение, заявил, что считает меру пресечения незаконной, а все обвинения "высосанными из пальца".

Медведчук находится под круглосуточным домашним арестом. В отношении него на Украине возбуждены уголовные дела по статьям "Государственная измена", "Нарушение законов и обычаев войны", "Содействие деятельности террористических организаций". По данным прокуратуры, речь идет о незаконной поставке угля с неподконтрольных Киеву территорий в конце 2014 - начале 2015 года. ОПЗЖ называет обвинения против Медведчука сфальсифицированными и безосновательными.