Оппозиция Украины готова сложить депутатские мандаты, чтобы добиться роспуска Рады

КИЕВ, 17 декабря. /ТАСС/. Депутаты Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) готовы сложить мандаты, чтоб запустить процесс досрочных парламентских выборов. Об этом заявил в пятницу с трибуны Рады сопредседатель фракции ОПЗЖ Юрий Бойко.

"Фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь" готова сдать депутатские мандаты, чтобы лишить Верховную раду конституционного большинства в 300 голосов и тем самым запустить процесс досрочных парламентских выборов", - сказал он с трибуны Рады.

Депутата возмутило, что на внеочередном заседании Рады, которое должно было рассмотреть законопроект об отсрочке кассовых аппаратов для физических лиц-предпринимателей, сессионный зал был полупустым. За проект документа проголосовали всего 102 депутата, из которых 36 парламентариев - от самой крупной президентской партии "Слуга народа".

"Мы настаиваем на том, что парламент должен работать. Или давайте будем честными перед избирателями: этот парламент не состоялся", - сказал Бойко.

Выход фракции из Рады не повлечет роспуск Рады и досрочные выборы. Численность парламента составляет 423 депутата. Фракция ОПЗЖ насчитывает 44 парламентария. Сложение ими мандатов не приведет к уменьшению Рады ниже конституционного большинства - 300 депутатов, чтобы объявить досрочные выборы.