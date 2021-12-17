Участники иранской ядерной сделки завершили седьмой раунд переговоров в Вене

ВЕНА, 17 декабря. /ТАСС/. Участники заседания Совместной комиссии Ирана и международной "пятерки" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе завершили седьмой раунд переговоров в австрийской столице. Об этом сообщил в пятницу глава российской делегации и постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Заседание Совместной комиссии по СВПД, а также седьмой раунд венских переговоров завершены. Переговоры скоро возобновятся", - написал он в Twitter.

Как ранее отмечали дипломатические источники, европейские участники консультаций намерены взять перерыв в работе в связи с Рождеством, поэтому возобновить работу планируется после праздников.