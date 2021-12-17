В ДНР заявили, что ВСУ сбросили с беспилотника боеприпас на пожарную часть

ДОНЕЦК, 17 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбросили боеприпас с беспилотного летательного аппарата в районе пожарно-спасательной части, расположенной в поселке Гольмовский на севере от города Горловка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило в пятницу Донецкое агентство новостей (ДАН) со ссылкой на Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС) ДНР.

"Сегодня, 17 декабря, в 15:20 (16:20 мск) на расстоянии шести метров от фасада 43-й пожарно-спасательной части Государственного пожарно-спасательного отряда Горловки МЧС ДНР вооруженные формирования Украины осуществили сброс боеприпаса с беспилотного летательного аппарата", - приводит агентство сообщение ведомства. В результате взрыва сброшенного боеприпаса повреждено остекление гаража пожарной части. Личный состав дежурного караула не пострадал.

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры контроля за перемирием, которые были согласованы участниками Контактной группы по урегулированию ситуации на Украине. Дополнительные меры включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, на использование летательных аппаратов, запрет на ведение огня и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах. Несмотря на договоренности о дополнительных мерах, с конца февраля в Донбассе началось обострение ситуации. На линии соприкосновения возобновились перестрелки, с обеих сторон есть убитые и раненые. Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе в очередной раз обострилась после захвата 13 октября украинскими спецслужбами сотрудника представительства Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).