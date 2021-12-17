Минобороны Польши: командиры польского солдата, бежавшего в Белоруссию, уволены со службы

ВАРШАВА, 17 декабря. /ТАСС/. Белорусские средства массовой информации манипулируют бежавшим из Польши в Белоруссию военнослужащим с целью пропаганды. Такое мнение выразил в пятницу на брифинге оперативный командующий видами польских вооруженных сил генерал Томаш Петровский.

"Уже после первых фрагментов [выступления солдата в СМИ] видно, что доходит до явного манипулирования этим молодым человеком вероломным способом. Сам стиль его опроса, все, что там происходит, - видно, что он будет использоваться в пропаганде против нас", - сказал военачальник.

"Начинает формироваться образ, якобы польские солдаты, полицейские, пограничники допускали каких-либо незаконных, достойных порицания действий. Это полная ерунда", - констатировал генерал.

Петровский призвал, чтобы "этот единичный случай не стал фальшивым отражением образа солдат, охраняющих границу".

Ответственность за дезертирство

Вооруженные силы Польши будут добиваться, чтобы бежавший в Белоруссию солдат понес ответственность за дезертирство, заявил Петровский.

"Я как командующий, ответственный за операцию по помощи пограничной охране, обещаю, что мы сделаем все возможное, чтобы Эмиль Чечко ответил по справедливости за дезертирство в полном объеме так, как это должно быть во времена, когда все солдаты должны быть на границе и каждый молодой человек должен думать, как помочь другому поляку и вместе заботиться об общей безопасности", - сказал он.