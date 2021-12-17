"Евротройка" заявила, что на переговорах с Ираном достигнут лишь технический прогресс

ЛОНДОН, 17 декабря. /ТАСС/. Великобритания, Франция и ФРГ заявили о достижении лишь незначительного технического прогресса на переговорах в Вене по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом говорится в совместном заявлении переговорщиков стран "евротройки", которое приводит в пятницу агентство Reuters.

"За последние 24 часа был достигнут некоторый технический прогресс, однако это лишь приближает нас обратно к тому этапу, на котором переговоры находились в июне. Вместе с Китаем, Россией и координатором от ЕС мы надеялись 29 ноября возобновить переговоры на основе июньских документов", - говорится в заявлении.

Стороны выражают разочарование в связи с тем, что запланированное на пятницу возвращение главы иранской делегации Али Багери в Тегеран для консультаций приведет к паузе в переговорах.

"Вместе с китайскими, российскими и американскими партнерами мы были готовы продолжать переговоры", - сказано в документе, авторы которого призывают Иран как можно быстрее вернуться к диалогу и не затягивать его.