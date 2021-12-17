Министр обороны Эстонии назвал предложение России по гарантиям безопасности неприемлемым

ТАЛЛИН, 17 декабря. /ТАСС/. Министр обороны Эстонии Калле Лаанет назвал в пятницу неприемлемыми предложения РФ по обеспечению безопасности со стороны США и НАТО.

"Требования России к НАТО абсолютно неприемлемы, - написал он в Facebook. - Осуществление любой меры, предложенной Российской Федерацией, было бы катастрофическим для европейской безопасности".

В пятницу МИД РФ распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны США и Североатлантического альянса.

Ранее президент РФ Владимир Путин призвал НАТО начать предметные переговоры с целью предоставления России надежных и долгосрочных гарантий безопасности. Он уточнил, что Москве нужны именно правовые, юридические гарантии, поскольку ранее западные коллеги не выполнили взятые на себя соответствующие устные обязательства. Как сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, помощник главы государства Юрий Ушаков заявил советнику лидера США по вопросам национальной безопасности Джейку Салливану о готовности Москвы незамедлительно начать переговоры по проектам документов о гарантиях безопасности. Россию на консультациях будет представлять заместитель главы МИД Сергей Рябков.