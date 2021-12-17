Украина не смогла вызвать Порошенко на допрос по делу о поставках угля из Донбасса

КИЕВ, 17 декабря. /ТАСС/. Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) Украины пытались на улице вручить повестку о вызове экс-президенту страны Петру Порошенко по делу о содействии терроризму за организацию поставок угля из неподконтрольной Киеву части Донбасса, по которому проходит глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук. Повестку вручить не удалось, так как бывший глава государства проигнорировал следователей.

"Для установления всех обстоятельств уголовного производства и принятия соответствующих решений работники ГБР вблизи Верховной рады пытались вручить повестку о вызове народному депутату Украины Петру Порошенко, однако он проигнорировал представителей правоохранительного органа и уехал в неизвестном направлении", - говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте бюро.