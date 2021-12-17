Вашингтон заявил, что не заинтересован в напряженности между военными США и РФ в Сирии

ВАШИНГТОН, 17 декабря. /ТАСС/. Американская администрация не заинтересована в напряженности между военными США и России в Сирии. Об этом в пятницу в ходе телефонного брифинга сообщил представитель высокого ранга Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома.

"У нас должны быть каналы связи для общения с россиянами по Сирии. Об этом говорили президенты [Джо] Байден и [Владимир] Путин в Женеве", - сказал он. По его словам, после этого последовала "довольно конструктивная дипломатия между нашими дипломатами и российскими".

"Я думаю, что мы снизили напряженность между США и РФ в Сирии. Это хорошо, так как мы не хотим, чтобы американские и российские военные натыкались там друг на друга. Нам нужны каналы для урегулирования конфликтных ситуаций", - сказал представитель СНБ.

Международная коалиция против группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) была сформирована в 2014 году, когда игиловцы контролировали четверть Сирии и треть Ирака, объявили о создании там "халифата". В настоящее время США оказывают поддержку курдским "Силам демократической Сирии", которые контролируют большую часть сирийских провинций Хасеке, Дейр-эз-Зор и Ракка на востоке и северо-востоке страны. С 2015 года американское командование создало девять военных баз в том районе.

В сентябре 2015 года на фоне активизации ИГ Россия по просьбе президента Башара Асада начала в Сирии военную операцию против боевиков. На северо-западе Сирии в 2017 году была создана зона деэскалации. С 6 марта 2020 года там действует режим прекращения огня после договоренностей, достигнутых между Россией и Турцией, но террористы регулярно нарушают перемирие.