Белый дом заявил, что США выступают за мирное сосуществование Израиля и Палестины

ВАШИНГТОН, 17 декабря. /ТАСС/. США по-прежнему привержены решению конфликта на Ближнем Востоке, которое предусматривает мирное сосуществование Израиля и Палестины. Об этом в пятницу в ходе телефонного брифинга сообщил представитель высокого ранга Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома.

"Президент [Джо] Байден остается привержен решению [конфликта], предусматривающему [мирное] сосуществование двух государств", - сказал он. При этом представитель СНБ напомнил, что США выступают за полную безопасность Израиля.

В ноябре прошлого года Палестина и Израиль возобновили сотрудничество в сфере безопасности. Однако мирный процесс между двумя странами приостановлен с 2014 года из-за отказа Израиля признать границы, существовавшие до войны 1967 года.