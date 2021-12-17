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Нуланд: США открыты для консультаций с РФ в формате Россия - НАТО и в рамках ОБСЕ

Заместитель госсекретаря США по политическим делам отметила, что "речь идет о суверенитете и территориальной целостности независимого государства - Украины"

ВАШИНГТОН, 17 декабря. /ТАСС/. Власти США ожидают от РФ деэскалации в вопросе ситуации вокруг Украины, открыты для консультаций в формате Россия - НАТО, а также в формате Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила в четверг, общаясь с европейскими журналистами, стенограмму этой онлайн-беседы распространила в пятницу пресс-служба Госдепа.

"Речь идет о суверенитете и территориальной целостности независимого государства - Украины. <...> Речь идет о праве НАТО принимать свои собственные решения, <...> о более широкой архитектуре европейской безопасности. <...> В более широком смысле речь идет о базовых правилах поведения в международной системе, которые ясно дают понять, что одна страна не может менять границы другой силой, одна страна не может диктовать другой свой выбор и решения касательно внешней политики", - сказала Нуланд.

"Мы ожидаем от России деэскалации. Мы открыты к соответствующим консультациям в формате НАТО - Россия, в формате ОБСЕ", - добавила она.

США вместе с Европой должны определить, существуют ли такие опасения России в области безопасности, которые они могут смягчить, отметила Нуланд.

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