Греция обвинила Турцию в 42 нарушениях своего воздушного пространства за день

АФИНЫ, 17 декабря. /ТАСС/. Турецкая военная авиация в пятницу 42 раза нарушила греческое воздушное пространство. Об этом сообщил Генеральный штаб национальной обороны Греции.

По приведенным данным, "13 турецких военных самолетов совершили в общей сложности 42 нарушения воздушного пространства Греции". "В частности, пять пар истребителей F-16, два из которых имели вооружение, два самолета радиоэлектронной борьбы CN-235 и один беспилотник совершили 42 нарушения национального воздушного пространства и 10 нарушений района полетной информации Афин (Athens Flight Information Region, FIR)", - отметили в Генеральном штабе. При этом на самолеты CN-235 пришлись 30 из 42 нарушений воздушного пространства.

На перехват турецких истребителей поднимались греческие военные самолеты, которые в соответствии с международной практикой заставили нарушителей покинуть греческое воздушное пространство, подчеркнул Генеральный штаб.

Греция и Турция - союзники по НАТО - находились на грани войны в 1996 году из-за претензий турецкой стороны на два греческих необитаемых скалистых островка под общим названием Имиа, которые Анкара продолжает изображать на картах как свои (по-турецки они называются Кардак).

Территориальные воды Греции распространяются на шесть морских миль вокруг более чем двух тысяч ее островов в Эгейском море, но Афины заявляют, что они имеют право расширить их до 12 морских миль - стандарта, признанного на международном уровне. В свою очередь Анкара предупреждала Афины, что такое расширение Грецией ее территориальных вод стало бы "формальным поводом для объявления войны" (casus belli).

При этом Турция не признает 10-мильную воздушную зону Греции вокруг островов, считая, что греческое воздушное пространство, как и территориальные воды, ограничено шестью морскими милями. В результате турецкие истребители с вооружением на борту регулярно вторгаются в район полетной информации соседнего государства без предоставления плана полетов, а Греция поднимает на их перехват свои самолеты. Ежегодно происходят тысячи таких случаев. В 2006 году в ходе операции по перехвату нарушителей воздушного пространства произошло столкновение турецкого истребителя с греческим самолетом. Турецкий летчик сумел тогда катапультироваться, а греческий пилот погиб. В апреле 2018 года погиб греческий пилот самолета "Мираж-2000-5", участвовавшего в операции по перехвату самолетов ВВС Турции и упавшего в море при возвращении на базу.