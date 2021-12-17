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В США заявили, что готовы к диалогу с Россией по безопасности в Европе

Помощник президента по нацбезопасности Джейк Салливан отметил, что в диалоге будут и прогресс, и неудачи

ВАШИНГТОН, 17 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты готовы к переговорам с Россией по безопасности в Европе и исходят из того, что в таком диалоге будут и успехи, и неудачи. Об этом заявил в пятницу помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Мы готовы к диалогу с Россией", - сказал советник американского лидера, комментируя на семинаре в Совете по международным отношениям подготовленные Москвой предложения по обеспечению безопасности в Европе. "У нас шел диалог с Россией по европейской безопасности в последние 20 лет", - отметил Салливан. "Мы можем добиться прогресса в некоторых сферах, - прогнозировал сотрудник Белого дома. - И нам придется просто не соглашаться в других областях". "В этом сущность диалога", - сказал Салливан.

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