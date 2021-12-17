Белый дом: США готовят новые потенциальные пакеты военной помощи Украине

ВАШИНГТОН, 17 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты готовят новые потенциальные "пакеты дополнительной военной помощи Украине. Об этом сообщил в пятницу помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Мы на постоянной основе оцениваем дополнительные потребности, которые имеются у Украины, составляем потенциальные пакеты. И эти пакеты активно рассматриваются", - сказал советник американского лидера, комментируя на семинаре в Совете по международным отношениям вопрос оказания Вашингтоном военной помощи Киеву.