Макрон отменил визит в Мали

ПАРИЖ, 17 декабря. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон отменил поездку в Мали, чтобы не подвергать опасности служащих там французских солдат на фоне вспышки коронавируса в метрополии. Об этом сообщил в пятницу Елисейский дворец.

"Макрон отменил в пятницу поездку в Мали, где он собирался отпраздновать Новый год с французским воинским контингентом. Это решение принято в целях координации графика президента с мерами, принятыми на национальном уровне, для того, чтобы не подвергать наш воинский контингент опасности в момент ухудшения санитарной ситуации в метрополии", - указали в администрации президента после заседания Совета обороны Франции.

В настоящий момент Франция переживает пятую волну COVID-19. В минувшую среду было выявлено около 63,5 тыс. инфицированных. Таких показателей в стране не фиксировалось с апреля. Беспокойство властей вызывает также стремительное распространение нового штамма коронавируса "омикрон".