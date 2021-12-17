МИД Украины заявил, что только Киев и НАТО могут определять вектор развития отношений

КИЕВ, 17 декабря. /ТАСС/. Только Киев и члены НАТО имеют право определять вектор дальнейшего развития своих отношений, в том числе и в вопросе обретения Украиной членства в альянсе. Об этом заявил в пятницу спикер украинского МИД Олег Николенко.

"В Министерстве иностранных дел Украины обратили внимание на распространенные МИД РФ российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В связи с положениями этих проектов, которые касаются нашего государства, подчеркиваем, что только Украина и члены НАТО имеют право решать вектор дальнейшего развития своих отношений, в том числе и в вопросе обретения Украиной членства в альянсе", - отметил Николенко в Facebook.

При этом он подчеркнул, что такую же позицию разделяет и сам Североатлантический альянс, что подтверждается, в частности, в его заявлении от 16 декабря 2021 года. "Это же касается и исключительного суверенного права Украины самостоятельно определять развитие отношений с иностранными государствами на двустороннем уровне, в том числе в сфере военного сотрудничества", - отметил представитель МИД.

По его утверждению, главной проблемой безопасности евроатлантического пространства в настоящее время является российская эскалация вдоль границы Украины. В этой связи он призвал Россию "вернуться к конструктивной повестке дня и уже сейчас начать выполнение минских договоренностей и договоренностей лидеров нормандского формата". В том числе это касается выполнения "общих согласованных выводов саммита четверки 2019 года, которые касаются, прежде всего, неукоснительного соблюдения режима прекращения огня, дальнейшего разведения сил и средств, продолжения процесса разминирования, выполнения политических аспектов общих согласованных выводов Парижского саммита, открытия и обеспечения надлежащего функционирования новых пунктов пропуска на линии разграничения, проведения следующих этапов процесса взаимного освобождения удерживаемых лиц и обмена соответствующими списками".

Безосновательные обвинения

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций со стороны Украины для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса в Донбассе будут иметь самые серьезные последствия.

Парижский саммит

Саммит в нормандском формате состоялся 9 декабря 2019 года в Париже. Лидеры Германии, России, Украины и Франции определили неотложные меры по урегулированию ситуации в Донбассе. Среди них было обозначено всеобъемлющее прекращение огня, разведение сил и средств, обмен пленными по формуле "всех на всех", открытие на линии соприкосновения новых пунктов пропуска. Участники высказались также за необходимость закрепления в законодательстве Украины "формулы Штайнмайера", которая оговаривает проведение местных выборов и введение особого статуса Донбасса. Следующую встречу предполагалось провести уже через четыре месяца в Берлине, однако она не состоялась.

Украинская сторона свою часть обязательств до сих пор практически не выполнила. Определенный прогресс достигнут лишь в части мер по укреплению перемирия и обмену удерживаемыми лицами.

Минские соглашения

В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат минские соглашения, предполагающие не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, восстановление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако до сих пор этот план, подписанный в феврале 2015 года и получивший название "Комплекс мер по выполнению минских соглашений", не реализован. Киев отказывается от выполнения политической части документа.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта в Донбассе и последовательно выступает за полное и неукоснительное выполнение минских соглашений, которые она подписывала как посредник в процессе мирного урегулирования.