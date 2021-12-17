США считают, что РФ не приняла решения о дальнейших шагах в отношении Украины

ВАШИНГТОН, 17 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты полагают, что Россия не выработала решений о дальнейших шагах в отношении Украины. Об этом заявил в пятницу на семинаре в американском неправительственном Совете по международным отношениям помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Текущая оценка правительства США заключается в том, что он еще не принял решения. Так что в этом плане нет изменений по сравнению с прошлой неделей", - сказал советник американского лидера. Он отвечал на вопрос о том, какие решения, с точки зрения американской администрации, принял применительно к Украине президент России Владимир Путин.

При этом Салливан выразил мнение, что практически нет сомнений в надежности выводов американской разведки, касающихся ситуации вокруг Украины. "У меня высокая уверенность в нашей способности видеть то, что представляло собой значительное наращивание Россией военных сил близ Украины <...>", - утверждал сотрудник Белого дома. По его версии, такое наращивание сил имело место в том числе в Крыму, а также "в других местах" непосредственно на территории Украины. "Я также считаю, что вполне обоснован анализ, подготовленный разведывательным сообществом [США] и указывающий на то, что российское правительство серьезно рассматривает подобное учение и готовит для него оперативное планирование", - заявил Салливан.

"Мы поделились этим с союзниками и партнерами. И это подвигло их к тому, чтобы присоединиться к нам в мощном хоре [голосов], ясно сигнализирующих о колоссальных последствиях, как сегодня выразился Европейский союз, для России, если она решит осуществить дальнейшее вторжение на Украину", - подчеркнул помощник президента США Джо Байдена. "Вот как на сегодняшний день обстоят дела", - добавил Салливан.

Однако, признал он, "есть пределы" тому, что знает и чего не знает американская разведка.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия. По его словам, Москва прилагает все возможные усилия для того, чтобы помочь Киеву урегулировать конфликт в Донбассе, сохраняя приверженность "нормандскому формату" и минским соглашениям.