США намерены использовать в отношении России комбинацию сдерживания и дипломатии

ВАШИНГТОН, 17 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены использовать в отношениях с Россией комбинацию сдерживания и дипломатии для разрядки напряженности ситуации вокруг Украины. Об этом заявил в пятницу помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

На семинаре в Совете по международным отношениям у него спросили, намерена ли вашингтонская администрация отказать России в переговорах, пока она не отведет свои войска от границы с Украиной и не займется деэскалацией. Салливан по сути отверг возможность выдвижения такого ультиматума, подчеркнув, что переговоры с российской стороной будут вестись в любом случае. Однако при этом он отметил, что, по мнению США, успеху на переговорах по безопасности в Европе способствовала бы деэскалация напряженности, а не дальнейшее обострение обстановки.

"Значимый прогресс за столом переговоров, конечно, должен происходить в контексте деэскалации, а не эскалации, и очень трудно представить, что соглашения будут достигнуты, если мы будем продолжать наблюдать эскалацию. Но это, на мой взгляд, не должно останавливать нас от того, чтобы выражать нашу обеспокоенность России или чтобы Россия вышла и выразила свою обеспокоенность нам, как она это делала. Главным образом мы должны использовать комбинацию сдерживания и дипломатии, пытаясь понять, сможем ли мы добиться именно той деэскалации, к которой мы все стремимся", - ответил Салливан.