Страны AUKUS обсудили, как быстро обеспечить Австралию атомными подлодками

ВАШИНГТОН, 17 декабря. /ТАСС/. Делегации стран AUKUS (Австралия, Великобритания, США) провели первые встречи созданных в рамках объединения рабочих групп, на которых обсуждались пути скорейшего оснащения Австралии атомными подводными лодками и пути расширения сотрудничества в сфере безопасности. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении Белого дома.

"Во время встречи совместной рабочей группы по австралийской программе создания атомных подводных лодок участники подтвердили приверженность сторон как можно раньше сделать так, чтобы соответствующий потенциал был поставлен на службу Австралии. Делегации договорились о шагах на ближайший консультационный период протяженностью 18 месяцев, чтобы определить наилучший путь приобретения Австралией атомных подводных лодок и для изучения в рамках рабочей группы наиболее важных шагов, которые необходимы для создания в Австралии соответствующей программы", - отмечается в сообщении.

При этом страны AUKUS подтвердили намерение реализовать данную задачу в соответствии с обязательствами в рамках режима нераспространения ядерного оружия и при соблюдении требований МАГАТЭ.

На встрече второй рабочей группы - по продвинутым возможностям - участники обсудили "дополнительные области взаимодействия" и "договорились определить потенциальные направления сотрудничества в указанных областях".

Австралия, Великобритания и США 15 сентября объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности - AUKUS. В рамках соглашения Австралия, в частности, планирует с помощью американских технологий построить как минимум восемь атомных подводных лодок, первые из которых встанут на боевое дежурство в 2036 году, а также переоснастить свои вооруженные силы американскими крылатыми ракетами.