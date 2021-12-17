Кипр и Иордания заключили ряд соглашений, в том числе об уходе от двойного налогообложения

НИКОСИЯ, 17 декабря. /ТАСС/. Ряд двусторонних соглашений между Никосией и Амманом, в том числе об уходе от двойного налогообложения, был подписан в пятницу во время официального визита короля Иордании Абдаллы II в Республику Кипр, состоявшегося в пятницу. Об этом сообщает канцелярия президента Кипра Никоса Анастасиадиса.

"На полях закрытой встречи между двумя лидерами, профильными министрами двух стран были подписаны <…> соглашения, касающиеся избежания двойного налогообложения и экстрадиции лиц, скрывающихся от правосудия, а также меморандум о сотрудничестве в целях развития между министерствами иностранных дел", - сказано в заявлении канцелярии главы островного государства.

Затем в отдельном сообщении кипрское министерство финансов информировало, что подписанное главой Минфина островного государства Константиносом Петридисом и вице-премьером, министром иностранных дел и по делам экспатриантов Хашимитского королевства Айманом Хусейном Абдаллой ас-Сафади "соглашение об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доходы <…> будет способствовать дальнейшему развитию экономических отношений и укреплению сотрудничества в налоговой сфере", а также обеспечит "определенность и безопасность для компаний, организаций и частных лиц в отношении налогового режима их доходов и прироста капитала". В кипрском финансовом ведомстве подчеркнули, что "расширение и обновление сети конвенций об избежании двойного налогообложения" направлено на дальнейшее "продвижение Кипра в качестве международного делового центра".

В канцелярии президента Кипра сообщили, что Анастасиадис и Абдалла II сначала провели личную встречу, а затем приняли участие в расширенных переговорах между делегациями двух стран. Во время последних были обсуждены двусторонние отношения между Никосией и Амманом, развитии ситуации вокруг кипрской проблемы, меры по устранению последствий изменения климата и пандемии коронавируса, разработанный по инициативе президента Кипра план борьбы с климатическими изменениями для стран Восточного Средиземноморья и Ближнего Востока, а также развитие событий в регионе, где расположены Кипр и Иордания.