Экс-глава МИД Украины предложил выдвинуть ультиматум РФ и США, не допустить договоренности

КИЕВ, 17 декабря. /ТАСС/. Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что Киев и его союзники из числа стран Центральной Европы должны выдвинуть ультиматум России и США, чтобы не допустить достижения договоренности между ними. Выступая в пятницу в эфире украинского телеканала "Эспрессо", Климкин назвал "ультиматумом" предложение России в адрес США провести переговоры о предоставлении гарантий безопасности РФ, что, по его мнению, может предотвратить вступление Украины в НАТО.

"Если завтра американцы начнут разговаривать с Путиным, а они начнут, они привлекут несколько ключевых европейских стран", - заявил Климкин. "Есть поляки, которые будут обижены, так что у нас есть союзники", - добавил он. "Я считаю, что на ультиматум надо ответить ультиматумом, это должен быть совместный ультиматум с другими центральноевропейскими странами", - сказал бывший глава МИД Украины. На вопрос, кому Киев должен выдвинуть ультиматум, РФ или США, Климкин ответил: "Я думаю, что одним (американцам - прим. ТАСС) ультиматум нужен дружеский, а другим (россиянам - прим. ТАСС) ультиматум нужен вот такой (недружеский - прим. ТАСС)".

"Друзья у нас есть, с ними нужно договариваться и сказать, что нет, так не пойдет, если вы будете разговаривать с Путиным, то и мы будем делать, что хотим", - отметил Павел Климкин. Он не пояснил, что, по его мнению, должны делать в этом случае Украина и ее союзники, добавив: "Тут я поставлю три точки".

"У нас пока нет ответа, ни своего, ни совместного с Западом, на то, как он [Путин] повышает ставки", - считает Климкин. "Для нас это может быть моментом истины, когда про нас и наше будущее будут говорить другие, и тогда мы уже не только про ЕС и НАТО, а вообще про какую-то логику независимой политики говорить не будем", - добавил бывший министр иностранных дел Украины, занимавший этот пост в 2014-2019 годах, в период правления президента Петра Порошенко. "Это очень-очень серьезная история", - считает Климкин.

В пятницу МИД РФ распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны США и Североатлантического альянса. Ранее президент РФ Владимир Путин призвал НАТО начать предметные переговоры с целью предоставления России надежных и долгосрочных гарантий безопасности. Он уточнил, что Москве нужны именно правовые, юридические гарантии, поскольку ранее западные коллеги не выполнили взятые на себя соответствующие устные обязательства. Как сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, помощник главы государства Юрий Ушаков заявил советнику лидера США по вопросам национальной безопасности Джейку Салливану о готовности Москвы незамедлительно начать переговоры по проектам документов о гарантиях безопасности. Россию на консультациях будет представлять заместитель главы МИД Сергей Рябков.