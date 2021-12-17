США намерены не допустить изменения статус-кво вокруг Тайваня силовым путем

ВАШИНГТОН, 17 декабря. /ТАСС/. Администрация США настроена на то, чтобы не допустить изменения силовым путем статус-кво в ситуации вокруг Тайваня, Вашингтон готов реагировать на действия Пекина, которые подрывают стабильность. С таким заявлением выступил в пятницу помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на семинаре в Совете по международным отношениям.

Помощнику американского лидера был задан вопрос о том, не следует ли Вашингтону более ясно дать понять, что он готов защищать Тайвань. "Думаю, позиция США в отношении Тайваня вполне ясна, поскольку мы придерживались ее в течение десятилетий с целью поддержания мира и стабильности между островом и материком, - ответил Салливан. - Она основана на принципе "одного Китая", на законе об отношениях с Тайванем и на трех коммюнике. Закон об отношениях с Тайванем является уникальным инструментом. У нас нет такого с другими странами. У нас нет его с Украиной. Это свидетельствует об обязательствах Америки различным образом поддерживать Тайвань".

"Таков подход администрации [президента США Джо] Байдена. И в случае если Китай отойдет от курса, способствующего поддержанию мира и стабильности, если они предпримут шаги, подрывающие мир и стабильность между островом и материком, мы укажем им на это, - добавил Салливан. - Мы уже указывали им на это, поскольку считаем, что имеется формула, поддерживающая статус-кво и исключающая попытки изменить его односторонним путем. На это настроена администрация Байдена. Мы считаем, что наши партнеры это хорошо понимают, и это должны хорошо понимать в Пекине".

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, остров считается одной из китайских провинций.

США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Признавая политику "одного Китая", Вашингтон в то же время продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляет острову вооружения. В прошлом году администрация 45-го президента США Дональда Трампа на фоне обострения отношений с Пекином из-за ситуации в Гонконге значительно активизировала контакты и обмены с Тайванем, что вызвало протест со стороны властей КНР.